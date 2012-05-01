Гражданку Польши осудили за фальшивые приглашения украинцам

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба польских пограничников (Straz Graniczna, SG), которая отметила, что 61-летняя владелица строительной фирмы, жительница Варшавы, признала свою вину.

"Владелица фирмы в 2011 году зарегистрировала заявки на трудоустройство 152 украинцев, однако ни один из них не начал работать на ней. Зарегистрированные заявки были использованы для неправомерного получения польских виз", - отметила -пресс-служба.

SG прибавила, что пограничники принимают меры для того, чтобы аннулировать 119 выданных по этим заявкам виз, и планируют предъявить украинцам обвинения в неправомерном их полученные.

Гражданка Польши также заплатит штраф около 200 евро и покроет расходы судебного дела.

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Как сообщал УНИАН, в прошлом году польские работодатели зарегистрировали для граждан Украины рекордные около 240 тысяч заявок на работу в рамках упрощенной системы трудоустройства, которая действует в Польше с конца июля 2007 года, и в рамках которой до конца прошлого года такие заявки получили почти 750 тыс. украинцев.

Справка УНИАН. Польская пограничная служба отмечает, что часть украинцев, которые получают польские визы с такими заявками, не приезжают на работу в Польшу, а пытаются выехать в другие государства Шенгенской зоны, к которой поляки присоединились в конце 2007 года.