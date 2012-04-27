В Ливии распустили Кабмин
09:29, 27 апреля 2012Мир
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Ливийский Переходный национальный совет (ПНС) распустил кабинет министров.
|Выборы в Ливии намечены на 19 июня
Этому решению предшествовала резкая критика деятельности кабинета со стороны ПНС, который обвинил правительство в некомпетентности, отметив "многочисленные провалы в работе по активизации роли вооруженных сил и восстановлению безопасности в стране".
Выборы в Ливии намечены на 19 июня текущего года.
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