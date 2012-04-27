В Ливии распустили Кабмин

Как сообщает ИТАР-ТАСС , в пользу вотума недоверия правительству Абделя Рахима аль-Киба проголосовали 65 из 73 членов Совета.

Этому решению предшествовала резкая критика деятельности кабинета со стороны ПНС, который обвинил правительство в некомпетентности, отметив "многочисленные провалы в работе по активизации роли вооруженных сил и восстановлению безопасности в стране".

Выборы в Ливии намечены на 19 июня текущего года.