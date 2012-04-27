В Ливии распустили Кабмин

09:29, 27 апреля 2012
Мир
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Ливийский Переходный национальный совет (ПНС) распустил кабинет министров.

Лівія
Как сообщает ИТАР-ТАСС, в пользу вотума недоверия правительству Абделя Рахима аль-Киба проголосовали 65 из 73 членов Совета.

Этому решению предшествовала резкая критика деятельности кабинета со стороны ПНС, который обвинил правительство в некомпетентности, отметив "многочисленные провалы в работе по активизации роли вооруженных сил и восстановлению безопасности в стране".

Выборы в Ливии намечены на 19 июня текущего года.

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