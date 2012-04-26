Украинский вертолет разбился в Румынии: 5 погибших, 3 госпитализированных

Как сообщает ИТАР-ТАСС, пятеро из восьми находившихся на борту человек погибли на месте, еще трое с тяжелыми ранениями доставлены в ближайшие клиники.

На место катастрофы возле населенного пункта Остров прибыли медики и пожарные.

"По предварительным данным, вертолет летел из Кишинева в Турцию. На его борту был украинский экипаж и молдавские пассажиры", - сообщил директор Администрации обслуживания воздушного движения Румынии Богдан Дончю.

По его словам, разбившийся аппарат сопровождал второй вертолет, который приземлился рядом с местом катастрофы, чтобы помочь пострадавшим.

Оба вертолета были зарегистрированы в Украине.