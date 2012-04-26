Украинский вертолет разбился в Румынии: 5 погибших, 3 госпитализированных

21:12, 26 апреля 2012
Мир
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В Румынии потерпел катастрофу украинский вертолет К-26 с пассажирами из Молдовы.

Вертолет К-26

Как сообщает ИТАР-ТАСС, пятеро из восьми находившихся на борту человек погибли на месте, еще трое с тяжелыми ранениями доставлены в ближайшие клиники.

На место катастрофы возле населенного пункта Остров прибыли медики и пожарные.

"По предварительным данным, вертолет летел из Кишинева в Турцию. На его борту был украинский экипаж и молдавские пассажиры", - сообщил директор Администрации обслуживания воздушного движения Румынии Богдан Дончю.

По его словам, разбившийся аппарат сопровождал второй вертолет, который приземлился рядом с местом катастрофы, чтобы помочь пострадавшим.

Оба вертолета были зарегистрированы в Украине.

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