Украинский вертолет разбился в Румынии: 5 погибших, 3 госпитализированных
21:12, 26 апреля 2012Мир
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В Румынии потерпел катастрофу украинский вертолет К-26 с пассажирами из Молдовы.
Вертолет К-26 разбился в Румынии
Как сообщает ИТАР-ТАСС, пятеро из восьми находившихся на борту человек погибли на месте, еще трое с тяжелыми ранениями доставлены в ближайшие клиники.
На место катастрофы возле населенного пункта Остров прибыли медики и пожарные.
"По предварительным данным, вертолет летел из Кишинева в Турцию. На его борту был украинский экипаж и молдавские пассажиры", - сообщил директор Администрации обслуживания воздушного движения Румынии Богдан Дончю.
По его словам, разбившийся аппарат сопровождал второй вертолет, который приземлился рядом с местом катастрофы, чтобы помочь пострадавшим.
Оба вертолета были зарегистрированы в Украине.
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