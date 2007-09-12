Магазины для мусульман появятся в каждом округе Москвы

Магазины с продуктами, которые мусульманам разрешено употреблять в пищу, откроются в каждом округе Москвы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой городской комитет по телекоммуникациям и СМИ.

"Планируется, что в каждом округе Москвы будет хотя бы по одному магазину халяль, поскольку исповедующих ислам в столице с каждым годом становится все больше", - говорится в сообщении.

Комитет отмечает, что в последние годы появилось очень много контрафактной халяльной продукции.

Совет муфтиев РФ разработал стандарт и порядок контроля за производством мусульманской пищи, согласно которому уже действует около 100 предприятий. Координирует деятельность заводов и магазинов центр стандартизации и сертификации "Халяль".

"Халяль" в переводе с арабского означает "быть свободным, дозволенным". Для таких продуктов главное - соответствие мусульманским традициям. В частности, в мясных блюдах халяль нет свинины или ее компонентов - только свежая говядина, баранина или птица. Животных забивают тоже в соответствии с нормами ислама.