Сенат США отказал Бушу в финансировании космической ПРО

Профильный подкомитет сената США по ассигнованиям отказался выделить запрошенные президентом Джорджем Бушем средства в оборонном бюджете на 2008 год на концептуальные разработки по размещению вооружений в космосе, сообщили РИА Новости в секретариате сената.

На состоявшемся вчера заседании подкомитет утвердил проект оборонного бюджета на 2008 год в размере 459,3 миллиарда долларов, полностью исключив из него запрошенные Бушем ассигнования на концептуальный проект системы противоракетной обороны (ПРО) космического базирования (Missile Defense Space Test Bed), а также ассигнования для военного Центра космических экспериментов ПРО (Missile Defense Space Experimentation Center), расположенного на базе ВВС США "Лос-Анджелес" (штат Калифорния).

Вместе с тем профильный подкомитет сената США по ассигнованиям выделил 125 миллионов долларов на новую программу "быстрого глобального удара" (Prompt Global Strike), призванную обеспечить вооруженным силам США возможность нанесения удара с применением неядерных вооружений в любой точке мира в течение часа. Более того, увеличил на 25 миллионов долларов средства, утвержденные в начале августа палатой представителей конгресса США.

В законопроекте отмечается, что ассигнования направляются, в частности, на разработку технологий навигации, планирование миссии, системную инфраструктуру. Эти новые технологии призваны дополнить два существующих проекта Пентагона в данной области - переоснащение баллистических ракет морского базирования "Трайдент" обычными (неядерными) боеголовками и создание новой гиперзвуковой крылатой ракеты.

"Такие усилия обеспечат продвижение вперед инициативы Министерства обороны по быстрому глобальному удару, но не ограничат при этом нашу страну единственным возможным вариантом на этой ранней концептуальной стадии и позволят иметь в ближайшем будущем другие возможности наряду с вариантом установки обычных боеголовок на ракеты "Трайдент" или созданием усовершенствованного гиперзвукового оружия", - говорится в документе.