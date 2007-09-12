Премьер-министр Японии уходит в отставку

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня официально объявит о своей отставке. Об этом он уже заявил соратникам по Либеральной Демократической партии.

Эту информацию уже подтвердили в партийном аппарате, сообщает Associated Press. Сообщается, что причиной для подобного решения стало резкое снижение рейтинга популярности С.Абэ, неудачи на выборах, а также связанные с его правительством скандалы.

По другой версии премьер-министр принял решение о собственной отставке в связи с нежеланием депутатов японского парламента согласиться с его планами увеличить военный контингент в Афганистане, отмечает РБК.

Напомним, что Синдзо Абэ возглавил кабинет министров всего год назад, став самым молодым руководителем правительства в истории Страны восходящего солнца. При вступлении в должность он заявлял о решимости исправить ухудшившиеся отношения с азиатскими соседями, пересмотреть Конституцию и усилить роль страны на международной арене.

Однако добиться серьезного прорыва во внешней политике С.Абэ не удалось, а скандалы, связанные с его правительством, возникали один за другим. За последние несколько месяцев в отставку ушли несколько ключевых министров, в том числе глава оборонного ведомства Фумио Кюма, который в публичном выступлении оправдал атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. Вдобавок министр сельского хозяйства Японии покончил жизнь самоубийством из-за финансового скандала, что также не добавило популярности правительству С.Абэ.