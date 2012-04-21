Польские строители грозятся заблокировать автодороги

Об этом сообщает TVN24.pl со ссылкой на представителя одной из компаний-субподрядчиков, которая работала на строительстве участка автобана А2, который должен соединить Берлин и Варшаву.

"Обещаю, что люди на Евро никуда не поедут. Мы будем блокировать дороги, пока не достигнем желаемого результата, невзирая на последствия", - заявил Пётр Охнё.

"Это будет международный скандал", - сказал он, заявив, что работники фирм на грузовиках могут выехать на дороги и ездить со скоростью 2 км/час, создавая гигантские пробки по всей стране.

Он сказал, что генподрядчиком 20-километрового участка автобана А2 является польская компания DSS, которую суд на этой неделе признал банкротом. Она задолжала только его фирме около 2 млн. евро, и аналогичные проблемы имеют другие субподрядчики.

TVN24.pl напоминает, что П.Охнё 19 апреля организовал многочасовую блокаду одной из дорог в Польше вблизи автобана А2.

П.Охнё заявил, что строители будут ждать решения польских властей до вторника, 24 апреля.

Кроме этого, по его словам, субподрядчики пытаются выяснить, почему контракт на достройку автострады А2 получила без всякого тендера компания DSS, которая не имеет опыта для выполнения подобных работ.

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Как сообщал УНИАН, в феврале глава польского правительства Дональд Туск признал, что Польша не успеет реализовать все запланированные проекты к Евро-2012, отметив, что остается шанс достроить участок автобана А2.

Ранее сообщалось, что строительные компании не успеют завершить строительство всех участков автобана А4, который должен был дойти до границы с Украиной, и автобана А1.

Польские власти оценивали инвестиции в подготовку к Евро-2012 в размере свыше 20 млрд евро, львиная доля которых была направлена на развитие дорожной инфраструктуры, в первую очередь, строительство автодорог.