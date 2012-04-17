Ромни сокращает отрыв от Обамы

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Митт Ромни, согласно опросам, сократил свой отрыв от действующего президента-демократа Барака Обамы на 4 процентных пункта, по сравнению с данными, опубликованными месяц назад.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters, Б.Обаму, по данным телефонного опроса, проведенного с 12 по 15 апреля, поддерживают 47% зарегистрированных избирателей. 43% поддерживают М.Ромни.

В марте за Б.Обаму были готовы проголосовать 52%, в то время как за М.Ромни – всего 41%.

М.Ромни также был отмечен избирателями как предложивший лучшую программу по реформированию экономики и занятости. Его предложения в этой области одобряют 45% американцев, в то время как планам Б.Обамы доверяют лишь 43%.