Россия заподозрила, что Грузия готовит «новую военную авантюру»

Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Александра Лукашевича в связи с решением Грузии по Договору по открытому небу, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«На днях на официальном сайте МИД Грузии было размещено заявление о принятом грузинской стороной решении «прекратить выполнение ее обязательств в отношении Российской Федерации по Договору по открытому небу». В качестве обоснования этого шага Тбилиси ссылается на установленные Россией (в соответствии с пунктом 2 раздела 2 статьи VI указанного Договора) ограничения на осуществление наблюдательных полетов вдоль границ с Южной Осетией и Абхазией, которые не являются его участниками», - отметил А.Лукашевич.

Он подчеркнул, что в практическом плане принятое грузинской стороной решение означает, что Грузия не будет допускать проведения над своей территорией наблюдательных полетов с участием Российской Федерации.

Представитель МИД РФ заявил, что упомянутое решение Тбилиси является грубым нарушением Договора по открытому небу (ДОН), 20-летие подписания которого отмечалось несколько недель назад.

«Договор не предусматривает возможности произвольного дискриминационного ограничения прав какого-либо государства-участника. Действия же грузинской стороны ведут к нарушению прав Российской Федерации по Договору и создают опасный прецедент, который, вкупе с непростой ситуацией, сложившейся в последнее время в Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН), может привести к развалу ДОН», - сказал А.Лукашевич.

По его мнению, действия грузинской стороны являются типичным примером недобросовестной политизации вопросов международного сотрудничества. В Тбилиси прекрасно понимают, что, признав независимость Абхазии и Южной Осетии, Российская Федерация применяет к ним положение Договора по открытому небу, запрещающее инспекционные полеты в непосредственной близости (10 км) от территории государств, не участвующих в ДОН. В практическом плане, с учетом используемых средств наблюдения это ограничение ничего не меняет. Вопреки голословным утверждениям МИД Грузии, оно ни в малейшей степени не препятствует доступу инспекторов государств - участников Договора, в том числе грузинских, к российской территории.

А.Лукашевич заявил, что тем не менее, грузинская сторона в течение последних лет упорно добивалась возможности для государств-участников ДОН прокладывать маршруты инспекционных полетов над российской территорией именно вдоль границ Абхазии и Южной Осетии. «Цель этих намерений - обозначить притязания Грузии на эти республики, окончательно отделившиеся от нее вследствие преступной военной авантюры М.Саакашвили в августе 2008 года. Теперь закономерную неудачу этих попыток грузинская сторона решила использовать как предлог для нарушения своих обязательств по ДОН в отношении России», - заявил представитель МИД России.

«Решение Тбилиси наглядно демонстрирует то пренебрежение, с которым он относится к своим международным обязательствам в сфере контроля над вооружениями и укрепления доверия и безопасности. На фоне продолжающегося довооружения Грузии нельзя не задаться и вопросом о том, каковы истинные причины, побудившие ее власти существенно ограничить транспарентность в военной сфере. Не станет ли этот шаг прологом к новым военным авантюрам?», - сказал А.Лукашевич.

Справка УНИАН. Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 27 государствами-участниками ОБСЕ.

Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Договор устанавливает режим открытого неба, цель которого — обеспечить возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга. К настоящему времени договор подписали 34 государства, в том числе и Украина.