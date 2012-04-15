Продолжаются столкновения с талибами в Кабуле

22:06, 15 апреля 2012
Мир
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Столкновения боевиков радикального движения "Талибан" с афганскими силами безопасности вечером в воскресенье продолжаются в трех районах Кабула.

Афганские полицейские, фото Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МВД Афганистана.

По его словам, в результате серии террористических атак, предпринятых мятежниками в афганской столице убито 17 террористов, ранено 17 сотрудников отряда быстрого реагирования полиции, ранения получили также 14 мирных граждан. Всего, по его данным, в Кабуле произошло три террористических нападения (ранее зарубежные СМИ сообщали о семи).

Одновременно пресс-служба МВД сообщила, что в районах Паштун-Кот, Вазир Акбар Хан и Дар уль-Аман афганской столицы столкновения боевиков с полицией продолжаются.

По данным МВД, помимо Кабула, боевики атаковали в воскресенье правительственные здания, военные базы и аэродром в провинциях Нангархар, Логар и Пактия.

Как отмечают наблюдатели, все террористические нападения в Афганистане сегодня начались одновременно в течение получаса - с 13.30 до 14.00, - что свидетельствует о скоординированности деятельности мятежников.

Ранее пресс-секретарь талибов Забиулла Моджахед сообщил, что 15 апреля радикальное движения "Талибан" начало свое традиционное весеннее наступление.

 

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