Власти Ливии отказались выдать суду в Гааге сына Каддафи

Власти Ливии отказались выдать Международному уголовному суду (МУС) в Гааге сына свергнутого лидера ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама.

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, о том, что судебный процесс по делу сына бывшего диктатора, подозреваемого в убийствах, насилии и финансовых махинациях, пройдет в Ливии, сообщил министр юстиции страны Али Ашур.

"У нас нет никаких намерений передавать его МУС. Ливийская судебная система справится с процессом над Сейфом Каддафи", - сказал А.Ашур. Он также отверг обвинения в жестоком обращении с заключенным, которые ранее озвучил адвокат С.аль-Ислама. В настоящее время сын М.Каддафи находится в заключении в Зинтане.

МУС требует выдачи С.аль-Ислама для проведения суда над ним в Гааге. Ордер на арест сына М.Каддафи был выдан МУС в июне 2011 года.

Специальная делегация МУС прибыла в Триполи 8 апреля для обсуждения возможной экстрадиции С.аль-Ислама. Резолюция Совета Безопасности ООН обязывает Ливию сотрудничать с Гаагой. В противном случае действия Триполи могут стать предметом обсуждений в ООН.

Если С.аль-Ислама признают виновным в Ливии, ему грозит смертная казнь.