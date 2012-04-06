В России за один день разбились два вертолета

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службах МЧС российских регионов.

По информации Главного управления МЧС в Татарстане, вертолет БЕЛЛ-407, совершавший перелет по маршруту Бугульма-Казань, потерпел крушение в 9.40 мск между населенными пунктами Ямаши и Благодатное. В результате падения погиб пилот, в вертолете он находился один.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Карелия сообщили, что сегодня в 7 км от населенного пункта Рускеала при невыясненных обстоятельствах совершил жесткую посадку на озеро Янисъярви пассажирский вертолет.

«Вертолет марки «А-119» следовал по маршруту Санкт-Петербург – Черные Камни. На борту вертолета находились 2 члена экипажа и 2 пассажира. В результате аварийного приземления вертолет распался на фрагменты», - говорится в сообщении. Травмы различной тяжести получили все люди, находящиеся на борту.