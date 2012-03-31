Бывший глава советской разведки оставил предсмертную записку

Бывший глава советской внешней разведки Леонид Шебаршин, чье тело с огнестрельным ранением было обнаружено в пятницу в Москве, оставил предсмертную записку, сообщает Радио Свобода.



О содержании этой записки в пресс-службе главного управления МВД России по Москве сообщить отказались.

Ранее стало известно, что тело генерала нашли в его квартире на Тверской-Ямской улице. Рядом лежал наградной пистолет, из которого Шебаршин, по предварительной версии следствия, мог застрелиться.



Хорошо знавший Леонида Шебаршина генерал-майор Службы внешней разведки в отставке Юрий Кобаладзе рассказал, что в последнее время тот заметно похудел. "Возможно, это была очень тяжелая болезнь", - отметил Кобаладзе.

Леонид Шебаршин, специалист по восточным языкам, в 60-80-х годах работал в Пакистане, Индии, Иране, Афганистане. С 1984-го по 1991-й на руководящих должностях в Первом главном управлении (внешняя разведка) КГБ СССР. После того, как глава КГБ Владимир Крючков принял участие в ГКЧП, один день - с 22 по 23 августа 1991 г. - возглявлял КГБ Советского Союза.