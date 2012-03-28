Северную Корею призывают отказаться от запуска ракеты

Лидеры Республики Корея и Евросоюза призвали КНДР отказаться от запланированного на середину апреля запуска ракеты, ликвидировать ядерные программы и улучшить ситуацию с соблюдением прав человека.

Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам состоявшейся сегодня встречи президента Республики Корея Ли Мён Бака с председателем Европейского совета Херманом Ван Ромпеем и главой Европейской комиссии Жозе Мануэлом Баррозу, которые принимали участие в завершившемся накануне Сеульском саммите по ядерной безопасности.

"Лидеры выражают серьезную озабоченность заявлением Северной Кореи, и совместно призывают ее отказаться от запуска, а также выполнять свои международные обязательства, особенно в деле отказа от ядерного оружия и существующих ядерных программ", - говорится в заявлении.

Участники этой встречи выразили свою "растущую озабоченность" ядерной программой Ирана, которая может быть использована для военных целей, и призвали Тегеран "честно выполнить свои международные обязательства". Они также обсудили события в Сирии, призвав президента Башара Асада "немедленно положить конец" всем проявлениям насилия и нарушений прав человека.

Кроме того, во время Сеульского саммита президент Республики Корея и лидеры Евросоюза договорились о тесном сотрудничестве в борьбе с терроризмом у берегов Сомали.