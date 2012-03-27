Сирийские повстанцы обстреляли кортеж Асада

Сирийские повстанцы обстреляли кортеж президента Сирии Башара Асада, когда тот находился с визитом в городе Хомс, эпицентре ожесточенных столкновений между боевиками и силовыми структурами страны.

Как сообщила спутниковая телестанция «Аль-Арабия», повстанцы открыли по колонне автомашин сильный огонь. Президент не пострадал, однако его поездка в Хомс на этом завершилась.

Сирийские СМИ не передали на этот счет пока никаких сообщений. Телеканал «Сурия» показал в видеозаписи встречи президента с губернатором и общественностью, а также его поездку в разрушенный квартал Баб-Амр, служивший основным оплотом мятежников.

Асад посетил также дислоцированные в Хомсе армейские спецформирования и военный госпиталь. Он воздал должное «мужеству военнослужащих, вставших на пути террористического заговора».

Между тем правительство Сирии 27 марта одобрило план специального посланника ООН и Лиги арабских государств в Сирии Кофи Аннана по урегулированию конфликта в этой стране. Предложения Аннана предусматривают немедленное прекращение огня, обеспечение доступа сотрудников гуманитарных миссий к гражданам, блокированным в зоне боевых действий, и диалог между оппозицией и властями.

Беспорядки в Сирии начались 18 марта 2011 года. По сообщениям правозащитников, с тех пор правительство неоднократно использовало армию для подавления мирных выступлений.

По данным ООН, общее число жертв в стране превысило 8 тысяч человек. Сирийские власти заявляют, что в столкновениях убито более 2 тысяч военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Сирии, против которых действуют хорошо вооруженные боевики и дезертиры.

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