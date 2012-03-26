Президент ФРГ прибудет с первым зарубежным визитом в Польшу

Президент Германии Йоахим Гаук, вступивший в должность 23 марта, в понедельник прибудет в Польшу с первым зарубежным визитом, который продлится до вторника, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы польского государства Бронислава Коморовского.

Министр в канцелярии польского президента Яромир Соколовский в интервью агентству ПАП на прошлой неделе назвал символическим решение Гаука нанести первый визит в новом качестве именно в Польшу.

По его словам, Коморовский 19 марта позвонил поздравить Гаука с избранием на новую должность и заодно пригласил его в Варшаву. Президент Германии сразу заверил своего польского коллегу, что Польша будет первой страной, куда он приедет с официальным визитом.

Переговоры двух президентов будут касаться двусторонних отношений Польши и Германии, а также интеграционных процессов в Европе.

Бронислав Коморовский свой первый зарубежный визит в качестве президента в сентябре 2010 г. совершил в Германию.