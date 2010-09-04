Президенты Польши и Германии побывали в Заксенхаузене

Президент Польши Бронислав Коморовский свой первый визит в качестве президента совершил в Германию. Вместе с немецкими президентом Кристианом Вульфом они побывали в бывшем нацистском концлагере Заксенхаузен, где почтили память одного из лидеров польского Сопротивления, командира Армии Крайовой генерала Грот-Ровецкого, арестованного в июне 1943 г. и расстрелянного здесь в Заксенхаузене в августе 1944 года.

Стефан Павел Ровецки (подпольный псевдоним Грот) содержался в лагере в специальной тюрьме Целленбау, где также находились руководители украинского националистического движения Степан Бандера, Тарас Бульба-Боровец.

Коморовский объяснил, что совместная поездка в Заксенхаузен двух президентов предпринята "чтобы продемонстрировать наше общее отношение к ужасному прошлому».

"Мы демонстрируем в то же время, что оставляем прошлое позади и сосредоточены на будущем", сказал он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.