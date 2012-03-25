Тремя минутами молчания закончился 100-дневный траур за Ким Чен Иром

В КНДР окончился 100-дневный траур по лидеру страны Ким Чен Иру.

Как передает «Лента.ру», десятки тысяч человек собрались 25 марта в центре Пхеньяна на мероприятия по случаю окончания 100-дневного траура, объявленного после кончины бывшего главы КНДР Ким Чен Ира.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает, что сын и "великий преемник" Ким Чен Ира, КИМ Чен Ын принял участие в панихиде по отцу вместе с высшими чиновниками страны. Новый северокорейский лидер посетил Кымсусанский дворец Солнца, где покоятся тела Ким Чен Ира и его отца - Ким Ир Сена.

Сегодня в Северной Корее приспущены национальные флаги. В полдень по местному времени по всей стране загудели сирены, после чего жители страны почтили память бывшего лидера тремя минутами молчания. "Все учреждения, промышленные предприятия, стройки, крестьянские хозяйства, школы, улицы, деревни и семьи переполнены горем", - говорится в сообщении ЦТАК.

Ким Чен Ир, руководивший КНДР с 1994 года, скончался 17 декабря 2011 года от сердечного приступа.

Траурные мероприятия в Пхеньяне прошли на фоне обострения отношений КНДР с Южной Кореей и США. В середине апреля Пхеньян планирует запустить в космос спутник в честь 100-летия Ким Ир Сена. По версии американских властей, этот пуск может служить прикрытием для испытания ядерного оружия.