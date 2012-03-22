Организаторов белорусского Дня воли вынудят заплатить милиции «за защиту»
«Какой будет сумма, неизвестно. О ней обещают сообщить уже после завершения мероприятия», - сказал В.Колос
Заявителям акции в Минске на День воли 25 марта придется оплачивать работу милиции и других городских служб.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сегодня сообщил журналистам один из заявителей акции, председатель Рады белорусской интеллигенции Владимир КОЛОС.
«Заявителям акции придется оплачивать работу милиции и других городских служб. Какой будет сумма, неизвестно. О ней обещают сообщить уже после завершения мероприятия», - сказал В.КОЛОС.
По его словам, на митинг, который пройдет 25 марта в парке Дружбы народов на площади Бангалор в Минске, будет организован пропускной режим через металлодетекторы.
«На месте проведения митинга будет оборудовано шесть входов. Попасть на мероприятие нельзя будет с колюще-режущими предметами, стеклянными бутылками и так далее», -сказал В.КОЛОС.
Как сообщал УНИАН, Мингорисполком санкционировал проведение акции.
День воли (Дзень волі) – неофициальный праздник на территории Беларуси, ежегодно отмечаемый различными слоями національно ориентированного населения. Также его празднуют белорусские диаспоры.
День воли отмечается в Беларуси ежегодно 25 марта. Этот праздник посвящен принятию 3-й уставной грамоты Рады БНР, объявившей независимой Белорусскую народную республику (25 марта 1918 года).