В Тулузе пытаются захватить подозреваемых в нападении на колледж

Французские полицейские проводят операцию по захвату подозреваемых в совершении нападения на еврейский колледж в городе Тулуза.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Рейтер».

Операция разворачивается в жилом квартале, где, предположительно, находится 24-летний выходец из Алжира. Во время переговоров с окружившими его полицейскими он заявил о своей причастности к международной террористической группировке "Аль-Каида" и экстремистской секте салафитов.

По словам главы МВД Франции Клода ГЕАНА, который лично руководит операцией, подозреваемый заявил, что мстил за детей Палестины, когда совершал свое преступление.

Глава МВД сообщил, что правоохранительные органы Франции задержали его брата. Пока неизвестно, предъявлены ли задержанному какие-либо обвинения.

Как сообщает «Франс Пресс», в ходе осады дома ранения получили трое стражей порядка.

Кроме того, силы правопорядка, которые пытаются захватить подозреваемого в причастности к убийству военнослужащих-парашютистов и детей из еврейской школы, одновременно проводят в регионе еще несколько спецопераций, передает «Франс Пресс» со ссылкой на главу отдела по борьбе с терроризмом в прокуратуре Парижа Оливье КРИСТЕНА.

В воскресенье, 11 марта, и в четверг, 15 марта, неизвестный, передвигаясь на мотороллере, расстрелял одного военнослужащего в штатском в Тулузе и двоих военных в форме в городе Монтобан в 50 километрах от Тулузы. Все погибшие были магрибского происхождения.

В понедельник утром преступник на мотороллере подъехал к еврейскому колледжу в Тулузе и открыл стрельбу по группе учеников, родителей и учителей. Погиб 30-летний преподаватель, двое его детей и дочь директора колледжа. Тяжело ранен 17-летний подросток.