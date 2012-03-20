Президент Чехии предлагает изменить форму евроинтеграции

Президент Чехии Вацлав КЛАУС предлагает Евросоюзу изменить формы европейской интеграции.

Об этом В.КЛАУС заявил на экономическом форуме в Германии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на чешское информагентство ЧТК.

"Нынешняя Европа действительно должна серьезно задуматься над тем, куда идти дальше", - сказал чешский лидер.

В.КЛАУС подтвердил, что по-прежнему выступает против так называемого Бюджетного пакта ЕС. По мнению Президента Чехии, новый фискальный договор ЕС заберет у государств-членов часть суверенитета и не решит проблемы еврозоны.

В.КЛАУС отметил, что сейчас Европа оказалась в похожей ситуации, как 22 года назад после падения коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. "Нынешние проблемы Европы невозможно решить на все более частых встречах в верхах лидеров ЕС, нужно что-то другое. Мы должны изменить парадигму, все наше мышление", - заявил Президент Чехии.

Он напомнил, что давно критически высказывался на тему ЕС, но тогда его никто не хотел слушать. "Уже тогда я предостерегал от наивного оптимизма", - отметил чешский лидер. По его словам, только сейчас стало ясно - и это почувствовали европейские политики, что Европа стоит перед принятием принципиально новых решений.

Глава Чехии полагает, что Европе необходима трансформация социальной и экономической системы, а также глубокие изменения в рамках европейских институций. "Иначе говоря, нужно изменение формы европейской интеграции", - сказал В.КЛАУС.

Он подчеркнул, что в процессе реформ ЕС важно сохранить суверенитет государств-членов и вернуться к демократическому принятию решений.