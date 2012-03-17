Украинские военные приступили к миротворческой миссии в Конго

Минобороны завершает ввод украинского миротворческого контингента в Конго.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге сообщил заместитель министра обороны – руководитель аппарата Владимир МОЖАРОВСКИЙ.

Он сказал, что Министерство завершает ввод в Конго 18-го вертолетного отряда.

По его словам, две трети техники уже перевезено в эту страну, еще часть будет перевезена морским путем.

Заместитель министра сообщил, что личный состав миротворческой миссии уже находится на месте назначения и с 16 марта приступил к исполнению своих обязанностей.

В.МОЖАРОВСКИЙ напомнил, что всего в миротворческих операциях участвуют 564 украинских военнослужащих в трех странах.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2011 года Верховная Рада приняла закон о направлении украинского миротворческого контингента в Конго.

Задачи украинского миротворческого контингента в Конго будут заключаться в ведении воздушной разведки, наблюдении, проведении мер сдерживания и огневой поддержки наземных сил, обеспечении действий войск Миссии ООН, в том числе поисково-спасательных операций и сопровождение доставки гуманитарных грузов.

В 1997-1999 годах в Конго продолжалась ожесточенная гражданская война. С тех пор в стране время от времени возникают межплеменные кровавые столкновения.