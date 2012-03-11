Facebook познакомил американку с женой ее собственного мужа

В американском штате Вашингтон две пользовательницы социальной сети Facebook выяснили, что замужем за одним и тем же мужчиной, сообщает Лента.русо ссылкой на Associated Press. Женщины совершили неприятное открытие благодаря опции "Вы можете их знать", которая помогает пользователю найти вероятных знакомых.

Двоеженцем оказался 41-летний сотрудник исправительного учреждения Алан Л. О`Нил (Alan L. O`Neill), прежде известный как Алан Фалк (Fulk). Согласно данным следствия, впервые он женился в 2001 году. В 2009 году они с женой разъехались, однако официально не развелись, что не помешало мужчине жениться во второй раз, предварительно сменив фамилию.

Первая жена О`Нила обнаружила вторую в разделе Facebook "Вы можете их знать". Пройдя по этой ссылке, она увидела в альбоме незнакомой женщины свадебное фото, на котором фигурировал ее муж. После этого жена номер один позвонила матери своего мужа, чтобы выяснить, как такое произошло. Позже и сам О`Нил приехал в дом к своей первой супруге, где попросил ее никому не говорить о своем двоеженстве, обещая уладить все проблемы с документами. Обманутая жена, однако, донесла на мужа в полицию.

В результате в четверг, 8 марта, О`Нилу было предъявлено обвинение в двоеженстве, после чего его отправили в административный отпуск. Он обязан явиться в суд по первому требованию. Если О`Нила признают виновным, ему грозит до года тюремного заключения.