Сербия получила статус кандидата в члены Евросоюза

Лидеры 27 стран ЕС в четверг на саммите в Брюсселе приняли решение предоставить Сербии статус кандидата в члены ЕС, говорится в тексте проекта декларации.

"Европейский Совет предоставил Сербии статус кандидата (в члены ЕС)", - цитирует РИА Новости.

Это означает, что решение о предоставлении Сербии такого статуса было принято единогласно.

Совет Евросоюза по общим делам, объединяющий министров по европейским делам 27 стран ЕС, во вторник рекомендовал предоставить Сербии кандидатский статус, но не принял соответствующего решения, ожидая его одобрения лидерами ЕС.

Ранее в четверг стало известно, что Румыния сняла претензии к Сербии, из-за которых выступала против вступления страны в Европейский союз.