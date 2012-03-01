Впервые за 60 лет США продают больше нефтепродуктов, чем импортируют

США по итогам 2011 года впервые с 1949 года стали чистым экспортером нефтепродуктов, сообщило министерство энергетики страны.

Экспортные поставки бензина, дизтоплива и иных видов топлива превысили объем импорта на 439 тысяч баррелей в сутки, говорится в отчете министерства, который цитирует агентство Bloomberg. В 2010 году чистый импорт нефтепродуктов составил 269 тысяч баррелей в день. Рост экспорта нефтепродуктов зафиксирован на фоне снижения внутреннего спроса.

Поставки дистиллятов за рубеж выросли на 30% по сравнению с предыдущим годом, составив 854 тысяч баррелей в сутки, экспорт готового бензина и компонентов смешения увеличился на 57% - до 526 тысяч баррелей.

Спрос на бензин в стране в 2011 году снизился на 2,9% до 8,736 миллиона баррелей в день, в то время как цены в среднем подскочили до рекордного уровня в 3,521 доллара за галлон.

Импорт нефти и сопутствующих продуктов упал на 11%, составив 8,436 миллиона баррелей в сутки - это минимум с 1995 года. Внутренняя добыча нефти увеличилась на 3,6%, до 5,673 миллиона баррелей в день - максимума за последние восемь лет.

Потребление произведенного в США бензина Мексикой выросло на 44% по сравнению с 2010 годом.

США, остающиеся чистым импортером сырой нефти, неоднократно заявляли о намерении снижать зависимость от импорта путем повышения добычи внутри страны. По прогнозу Минэнерго, добыча нефти в США в следующие 10 лет вырастет на 20% до 6,7 миллиона баррелей в день благодаря буму производства сланцевых углеводородов.

Несколько дней назад, замечает РИА Новости, президент страны Барак Обама заявил, что США смогут заместить до 17% потребляемой транспортной отраслью импортной нефти собственными ресурсами, после того как увеличат объемы бурения на национальном шельфе.