Российский миллиардер объявил конкурс на название своей партии

Миллиардер Михаил ПРОХОРОВ, баллотирующегося в президенты России, объявил конкурс на название новой партии.

Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Предложите свое название для партии Михаила ПРОХОРОВА. Лучший из вариантов станет официальным», - написал он.

21 февраля М.ПРОХОРОВ сообщил, что приступает к созданию независимой правой партии. По его замыслу, новая политическая структура будет представлять его избирателей, охватит всю Россию и будет опираться на регионы.

В июне 2011 года М.ПРОХОРОВ возглавил "Правое дело" и начал готовить эту партию к парламентским выборам. Однако в середине сентября в партии разгорелся скандал: в первый день предвыборного съезда делегаты разделились на сторонников и противников М.ПРОХОРОВА, и на следующий день в Москве проходили уже два съезда. На одном из них делегаты сместили партийного лидера, а на втором М.ПРОХОРОВ объявил о "рейдерском захвате" партии, своем уходе из нее и намерении создать новую политическую силу.

Миллиардер ранее также говорил, что в случае проигрыша на президентских выборах 4 марта не уйдет из политики и в качестве одного из возможных вариантов своей дальнейшей деятельности назвал работу над созданием партии.