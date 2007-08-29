Более 12% американцев живут за чертой бедности

В США за чертой бедности живут 36,5 миллионов человек или 12,3% от общего населения, говорится в новом докладе американского Бюро по переписи населения.

"Официально уровень бедности в стране впервые за последние десять лет снизился и составил в 2006 году 12,3% вместо 12,6% в 2005 году. Это означает, что в бедности в 2006 году жили 36,5 миллионов человек. В то же время число американцев, которые не имеют медицинской страховки, выросло до 47 миллионов человек в 2006 году с 44,8 миллионов в 2005 году", - цитирует доклад РИА новости.

Самыми бедными по уровню доходов в США в 2006 году признаны штат Миссисипи и, как ни странно, американская столица - Вашингтон. Меньше всего бедных людей проживает в штатах Мэриленд, Нью-Гэмпшир и Коннектикут.

Как отмечают авторы доклада, за чертой бедности оказываются все одинокие люди, годовой заработок которых составляет менее 10.294 долларов. Семья из четырех человек, которая находится за чертой бедности, зарабатывает менее 20.614 долларов в год, из трех человек - менее 16.079 долларов, а из двух человек - менее 13.167 долларов в год.

По данным Бюро, средняя зарплата по стране в 2006 году составила 48.200 долларов, что ненамного больше, чем в 2005 году.

При этом средний доход на семью варьируется в зависимости от расовой принадлежности. На первом месте стоят выходцы из Азии - их средний годовой доход составил 64.200 долларов. На втором месте люди с белым цветом кожи - они в среднем заработали в 2006 году 52.400 долларов. На третьем - латиноамериканские семьи - их средний доход составил 37.800 долларов и на четвертом - чернокожее население со средним доходом в 32 тысячи долларов.