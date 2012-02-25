Единый кандидат на пост президента Молдовы почти 10 лет живет в США

Единым кандидатом на пост Президента Молдовы стала бывший вице-президент Нацбанка, ныне проживающая в США 50-летняя Вероника БАКАЛУ.

Как сообщает NEWru, кандидатура В.БАКАЛУ была выдвинута большинством партий, входящих в правящую коалицию "Альянс за европейскую интеграцию" - Демократической, Либерально-демократической и группой социалистов Игоря ДОДОНА.

"Вероника БАКАЛУ получила поддержку всех парламентских фракций «Альянса за европейскую интеграцию», а также группы депутатов-социалистов", - заявил лидер либерал-демократов, премьер-министр Влад ФИЛАТ.

Он отметил, что "БАКАЛУ обладает необходимыми качествами для того, чтобы занять должность главы государства. Другая кандидатура сейчас не обсуждается".

По словам В.ФИЛАТА, теперь главное, чтобы за В.БАКАЛУ проголосовали 61 депутат, 49 уже однозначно объявили о поддержке. Остались депутаты от Либеральной партии, которые принципиально не возражают.

Вместе с тем депутаты не смогли назначить дату выборов Президента, временный президент, спикер Мариан ЛУПУ, предлагал провести голосование 15 марта.

В.БАКАЛУ 28 февраля исполнится 51 год. С 2003 года она работает в Европейском департаменте МВФ в Вашингтоне. До этого, с 1996 года была вице-президентом Национального банка Молдовы.