В Москве открылась “скорая помощь” при атаках рейдеров

В Москве начала работать служба скорой юридической помощи малым и средним предпринимателям в рамках Московского агентства развития предпринимательства (МАРП), сообщил журналистам министр правительства Москвы, руководитель департамента поддержки и развития малого предпринимательства Михаил Вышегородцев.

"В Москве растет количество силовых захватов собственности малого и среднего бизнеса", - пояснил Вышегородцев необходимость создания такой службы.

По телефону 234-53-82 предприниматели могут вызвать специалистов юридической помощи и в ближайшее время получить квалифицированный совет.

Вышегородцев отметил, что обращаться в эту службу можно не только в случае прямых угроз рейдерства (силового захвата), но и при проверках, в том числе официальными, уполномоченными органами.

Он отметил, что время, когда рейдерским захватам подвергались крупные предприятия, в Москве прошло. По его словам, они научились защищаться. "Попытки рейдерства пошли в регионы и распространяются на малые предприятия", - подчеркнул Вышегородцев.

РИА "Новости"