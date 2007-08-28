Суд дал санкцию на арест российского миллиардера Гуцериева
18:36, 28 августа 2007Мир
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Ходорковский-2?
Бывшего председателя «Русснефти» Михаила Гуцериева обвиняют в уклонении от уплаты налогов и других незаконных действиях.
По словам спикера суда, местопребывание Гуцериева неизвестно.
Состояние бывшего руководителя «Русснефти» оценивают в 3 миллиарда долларов.
Он оставил свою должность в конце прошлого месяца.
Раньше Гуцериев обвинял российское правительство в «беспрецедентном давлении» на «Русснефть».
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