Суд дал санкцию на арест российского миллиардера Гуцериева

Бывшего председателя «Русснефти» Михаила Гуцериева обвиняют в уклонении от уплаты налогов и других незаконных действиях.

По словам спикера суда, местопребывание Гуцериева неизвестно.

Состояние бывшего руководителя «Русснефти» оценивают в 3 миллиарда долларов.

Он оставил свою должность в конце прошлого месяца.

Раньше Гуцериев обвинял российское правительство в «беспрецедентном давлении» на «Русснефть».

Радио"Свобода"