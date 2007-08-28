Большая восьмерка станет чертовой дюжиной

Предложение президента Франции Николя Саркози о расширении "большой восьмерки" с оптимизмом воспринято властями США. "Обсуждение расширения рядов "большой восьмерки" является долгосрочным вопросом, который необходимо рассмотреть", - заявил пресс-секретарь Белого дома Гордон Джондроу.

"США разделяют желание президента Франции Н.Саркози вовлечь в работу "большой восьмерки" страны c развивающейся экономикой", - добавил Г.Джондроу, передает Reuters.

Накануне Н.Саркози предложил расширить ряды "большой восьмерки" до 13 стран, включив Китай, Индию, Мексику, Бразилию и ЮАР. "Большая восьмерка должна продолжить идти по пути трансформации", - заявил Н.Саркози на встрече с французскими послами. "Я хочу, чтобы G8 стала G13", - отметил французский президент.

В настоящее время в "большую восьмерку" входят: Россия, США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

Россия также считает, что G8 должна принимать новых членов. Так, первый вице-премьер РФ Сергей Иванов, выступая в июне с.г. на съезде молодежных организаций, отметил, что уже не первый год на встречу G8 в качестве гостей приглашаются лидеры крупных стран, таких как: Китай, Индия, Бразилия, совокупное влияние которых на мировую экономику и политику в последние годы увеличилось, и будет увеличиваться в дальнейшем.

"Не слышать голоса этих стран невозможно, даже если это кому-то не нравится", - подчеркнул С.Иванов.

РБК-Украина