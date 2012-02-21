СМИ: Украинцу в Египте угрожает смерть

В Египте начался суд над украинцем, которому грозит пожизненное заключение по обвинению в контрабанде оружия

Как сообщает «Сегодня»,украинскому бизнесмену в Египте грозит пожизненное заключение или даже смертная казнь. Уроженца Закарпатья Ч. обвиняют в контрабанде оружия, которое якобы он ввозил из Израиля. На днях состоялось первое судебное заседание по этому делу, а местные СМИ уже окрестили украинца «шпионом», который хотел устроить теракты в их стране.

По информации газеты, подсудимый пять лет занимался турбизнесом в Шарм-эль-Шейхе, также организовывал поездки по Израилю. 19 октября 2011 года автобус с его туристами задержали на границе с Египтом. Среди багажа одного израильского туриста нашли автомат Калашникова и 59 патронов к нему. Контрабанда была спрятана в деревянном ящике в форме креста. Задержанный на допросе рассказал правоохранителям, что переправить автомат его попросил украинец.

В Посольстве Украины в Египте говорят, что доказательств вины украинца у прокуратуры нет. «В документах следствия есть ссылки на какие-то тайные источники, которые подтверждают вину, – сказал «Сегодня» консул Андрей АНАГУШИН. – Египетские правоохранители действовали со многими нарушениями. К примеру, нам удалось встретиться с Ч. только через 9 дней после его задержания, а должны были допустить сразу же после ареста. Пришлось также добиваться, чтобы адвокат украинца присутствовал при допросе...».

По словам консула, в Египте очень строгие законы и за контрабанду оружия украинцу может грозить не только пожизненное заключение, но и смертный приговор. «Надеемся, что его оправдают. Следующее заседание – 12 марта», – сказал А.АНАГУШИН.

В компании, где работал подсудимый, уверены, что его подставили. «Оружие спрятали так, чтобы его смогли найти на границе. Но кто подставил и зачем, мы не знаем», – сказали газете его коллеги. Сам подозреваемый заявил местной газете, что обвинения в его адрес абсурдны.