Президентские выборы в Йемене: в бюллетенях - всего одно имя

В Йемене сегодня стартуют досрочные президентские выборы.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», в избирательных бюллетенях всего одно имя: Абд Раббу Мансур ХАДИ. Ранее он занимал пост вице-президента. Именно ему в ноябре прошлого года передал власть Али Абдалла САЛЕХ, правивший страной более 30 лет. В обмен на отказ от полномочий он получил иммунитет от судебного преследования для себя и для своей семьи.

Это не устроило оппозицию – в Йемене продолжаются протесты с требованием судить А.САЛЕХА за расправы над участниками демонстраций за его отставку.

Эксперты предрекают крайне низкую явку на президентских выборах.

Сепаратисты с юга страны, некоторые молодежные движение и шиитские мятежники обещают сорвать голосование мирными средствами, передает ИТАР-ТАСС.

В то же время боевики «Аль-Каеды» грозят терактами. Накануне в городе Аден был подорван избирательный участок и обстрелян армейский патруль.

Массовые протесты с требованием отставки Президента Йемена начались в январе прошлого года. Летом на А.САЛЕХА было совершено покушение, сейчас он находится на лечении в США.