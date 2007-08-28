В Греции из-за лесных пожаров эвакуированы 23 деревни

На юге полуострова Пелопоннес из-за непрекращающихся лесных пожаров были эвакуированы 23 деревни, передает агентство AFP со ссылкой на пресс-секретаря Пожарной службы Греции Спироса КАПСИЛИСА.

По словам С.КАСПИЛИСА, эвакуация затрудняется тем, что многие жители вопреки приказам пожарных просто отказываются покидать свои дома. Ряд поселений отрезаны огнем и вывести людей не представляется возможным.

Положение в Греции остается критическим. Как передает Лента.ру, по сообщениям Deutschland Radio, только за последние 24 часа вспыхнули 90 новых пожаров. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер.