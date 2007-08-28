На юге Африки нашли самый большой в мире алмаз

В ЮАР найден самый крупный в мире алмаз. По предварительным оценкам, обнаруженный камень вдвое больше бывшего рекордсмена - алмаза Куллинан. Обнаруженный накануне алмаз будет перевезен в Йоханнесбург под охраной, сообщает радиостанция SAFM.

Вес алмаза Куллинан, который был найден в 1905 г. вблизи южноафриканской Претории, составлял 3106 каратов. Потом он был подарен Великобритании и распилен на несколько алмазов, которые теперь украшают королевскую корону.

РБК-Украина