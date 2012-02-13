В Амстердаме частично эвакуирован аэропорт «Скипхол»

В Амстердаме частично эвакуирован международный аэропорт «Скипхол» из-за угрозы взрыва.

Как сообщает радио «Свобода»,по данным голландской полиции, угроза была получена по телефону сегодня утром. Специальные наряды полиции ведут поиск взрывного устройства.

Эвакуированы пассажиры и персонал из двух залов аэропорта – одного из крупнейших в Европе.

Часть рейсов отложена или направлена в другие терминалы.