В Амстердаме частично эвакуирован аэропорт «Скипхол»
13:45, 13 февраля 2012Мир
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Ведут поиск взрывного устройства
В Амстердаме частично эвакуирован международный аэропорт «Скипхол» из-за угрозы взрыва.
Как сообщает радио «Свобода»,по данным голландской полиции, угроза была получена по телефону сегодня утром. Специальные наряды полиции ведут поиск взрывного устройства.
Эвакуированы пассажиры и персонал из двух залов аэропорта – одного из крупнейших в Европе.
Часть рейсов отложена или направлена в другие терминалы.
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