Правительство Румынии возглавил глава внешней разведки

Новым премьер-министром Румынии глава Службы внешней разведки страны 43-летний Михай Разван Унгуряну (Mihai Răzvan Ungureanu). Соответствующий указ подписал президент Траян Бэсеску. Партии правящей коалиции заявили о поддержке кандидатуры.



В течение 10 дней новый премьер должен сформировать кабинет и представить его состав на утверждение парламентом.



Ранее подал в отставку прежний глава правительства Эмиль Бок, заявив, что это необходимо, чтобы «ослабить социальную напряженность в стране», возникшую после массовых акций протеста против правительственных мер жесткой экономии.

М.Р. Унгуряну - в 1985-1989 гг. кандидат в члены ЦК комсомола Румынии. В 1992 году окончил историко-философский факультет Ясского университа. Продолжил образование в Оксфордском центре гебраистики, где получил степень магистра. Преподавал в высших учебных заведениях, откуда в 1998 году перешел на дипломатическую службу. В 2004-2007 гг. возглавлял министерство иностранных дел Румынии. В конце 2007 года он был утвержден на посту главы Службы внешней разведки.