В США из-за наводнения погибли более 20 человек, сотни эвакуированы

Самое тяжелое положение - в штате Огайо

В центральных штатах США из-за наводнения погибли по меньшей мере 22 человека, сотни людей эвакуированы. Как передает радио «Свобода», реки вышли из берегов после обильных ливней. Самое тяжелое положение - в штате Огайо, где под водой оказались многие населенные пункты, размыты дороги. Серьезно пострадали штаты Висконсин и Миннесота. Штормовое предупреждение объявлено в соседних штатах.

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