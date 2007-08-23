В США из-за наводнения погибли более 20 человек, сотни эвакуированы
09:51, 23 августа 2007Мир
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Самое тяжелое положение - в штате Огайо
В центральных штатах США из-за наводнения погибли по меньшей мере 22 человека, сотни людей эвакуированы.
Как передает радио «Свобода», реки вышли из берегов после обильных ливней. Самое тяжелое положение - в штате Огайо, где под водой оказались многие населенные пункты, размыты дороги.
Серьезно пострадали штаты Висконсин и Миннесота. Штормовое предупреждение объявлено в соседних штатах.
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