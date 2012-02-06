Замминистра РФ: возможно, придется наращивать ядерные вооружения

России в будущем, возможно, придется не сокращать, а наращивать ядерные вооружения в связи с новыми вызовами, связанными с военно-ядерным распространением, сообщил замминистра обороны РФ, участник российско-американских переговоров по договору СНВ Анатолий Антонов в интервью газете "Коммерсант".

"Возникают новые вызовы, в том числе связанные с ракетно-ядерным распространением. Посмотрите, какая нестабильная ситуация на Ближнем Востоке. Поэтому военной доктриной Российской Федерации предусмотрено в отдельных случаях использование ядерного оружия. Не исключаю, что обстановка может развиваться таким образом, что нам придется не сокращать, а наращивать свои ядерные вооружения", - сообщил Антонов.

Замминистра считает преждевременными разговоры о безъядерном мире, по его мнению, на сегодняшний день концепция ядерного сдерживаня необходима.

"Руководители наших стран стараются выстраивать отношения на основе принципов доверия, взаимоуважения, развития партнерства и т. д. Но ядерный щит нашей страны должен быть всегда готов отразить возможные угрозы со стороны третьих государств. Разумеется, жизнь без ядерного оружия - это прекрасно. Но двигаться к безъядерному миру надо постепенно, создавая для этого условия", - отметил он.

В числе основных угроз для России Антонов назвал проблему ПРО, а именно наращивание Соединенными Штатами потенциала ПРО.