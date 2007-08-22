В Москве разрешили стрельбу по американским танкам

23:12, 22 августа 2007
Мир
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На МАКСе показан тренажёр для гранатомётчиков

На проходящем в Жуковском авиакосмическом салоне МАКС-2007 впервые показан российский тренажерный комплекс для подготовки расчетов гранатометов и ручных пехотных огнеметов. Как сообщает корреспондент Ленты.Ру, в ходе демонстрации ему удалось подбить два американских танка M1 Abrams.

Комплекс ООО "Тренажерные системы" позволяет моделировать различные боевые ситуации, в том числе стрельбу по движущимся целям разных типов в различных погодных условиях на всех типах местности. С помощью тренажера можно готовить расчеты для всех видов российских гранатометов.

На вооружении российской армии стоят в основном ручные противотанковые гранатометы типа РПГ, гранатомет РГ-6, а также различные подствольные и автоматические гранатометы. 

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