В Москве разрешили стрельбу по американским танкам

На проходящем в Жуковском авиакосмическом салоне МАКС-2007 впервые показан российский тренажерный комплекс для подготовки расчетов гранатометов и ручных пехотных огнеметов. Как сообщает корреспондент Ленты.Ру, в ходе демонстрации ему удалось подбить два американских танка M1 Abrams.

Комплекс ООО "Тренажерные системы" позволяет моделировать различные боевые ситуации, в том числе стрельбу по движущимся целям разных типов в различных погодных условиях на всех типах местности. С помощью тренажера можно готовить расчеты для всех видов российских гранатометов.

На вооружении российской армии стоят в основном ручные противотанковые гранатометы типа РПГ, гранатомет РГ-6, а также различные подствольные и автоматические гранатометы.