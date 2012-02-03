Газпром прикрутил вентиль Польше

Крупнейший поставщик газа в Польшу - российский «Газпром» - с февраля сократил поставки «голубого толпива» в эту страну, входящую в Европейский Союз.

Об этом УНИАН сообщили 2 февраля в пресс-службе польской государственной компании PGNIG.

«За последние сутки поставщик ООО «Газпром-Экспорт» не подтвердил заявки PGNIG, и наступило уменьшение поставок с этого направления на около 7%", - сказано в сообщении.

Пресс-секретарь PGNIG Йоанна ЗАКШЕВСКАЯ сказала УНИАН, что «Газпром» не предупредил о планируемом сокращении поставок газа и пока не ответил на официальное письмо польской компании с просьбой прояснить ситуацию.

Собеседник агентства сказала, что сокращение поставок коснулось поставляемого в Польшу газа через Ямальский газопровод, которая проходит через Беларусь, а объемы поставок российского через Украину не изменились.

Й.ЗАКШЕВСКАЯ сказала, что сейчас суточное потребление газа из-за сильных морозов выросло в Польше до 65-68 млн. кубометров газа, заметив, что PGNIG последний раз ограничивал поставки топлива промышленным потребителям в конце января 2010 года, когда не мог договориться о дополнительных поставках российского газа.

Она заметила, что тогда среднесуточное потребление составляло 55-56 млн. кубометров газа.

Прес-служба PGNIG сообщила, что сегодня поставки импортируемого топлива сократились до 40,8 млн. кубометров в сутки с 42 млн. кубометров, о которых компания сообщала ранее, а внутреняя добыча до 7,2 с 7,5 млн. кубометров. Остальные объемы Польша берет из газовых хранилищ, в которых накоплено около 1,2 млрд. кубометров газа.

Й.ЗАКШЕВСКАЯ добавила, что не весь импортируемый в Польшу газ поставляется из РФ, но не смогла сразу уточнить точные объемы российских поставок.

Как сообщал УНИАН, PGNIG с 30 января и 1 февраля ограничил поставки газа крупнейшим его промышленным потребителям в Польше, объяснив это решение угрозой разбалансирования газотранспортной системы из-за возросшего потребления газа в условиях сильных морозов.

PGNIG сообщал, что суточное потребление может увеличиться до более 70 млн. кубометров газа.

Польша ежегодно потребляет около 14 млрд. кубометров газа, 70% которого импортирует, главным образом, из Российской федерации.

Около 60% российского газа PGNIG получает через Украину, а 40% - через Беларусь.