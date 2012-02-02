В Европе жертвами морозов стали 112 человек

Из-за сибирского антициклона жертвами морозов, которые господствуют в Европе с начала недели, стали 112 человек.

Как передает ТСН, по меньшей мере, шесть человек погибли в Сербии, еще 11,5 тысячи оказались отрезанными от дорог. 12 человек спасли из заносов спасательные вертолеты.

В Румынии умерли 14 человек. Несколько смертей зарегистрировано в Прибалтике.

В Болгарии из-за морозов было закрыто более 450 школ. Морозы в этой стране побили все рекорды. Восемь человек уже погибли.

В Греции необычные холода – 14 градусов мороза, снегопады и порывистый ветер заставили власть объявить вынужденные каникулы в школах.

В Германии температура упала до -15 градусов мороза, во Франции до -10 градусов. Начали работу передвижные пункты обогрева, где бездомные могут получить теплую одежду и горячую еду.

Во многих странах высота снежных заносов достигает пяти метров, часть населенных пунктов осталась без электричества. Из-за холодов прекратили работу образовательные и медицинские заведения, общественный транспорт.

Вечером 1 февраля из-за снегопада закрылся аэропорт столицы Черногории.