В Польше скончалась нобелевская лауреатка

Лауреат Нобелевской премии по литературе, великая польская поэтесса Вислава Шимборска скончалась в среду в своем доме в возрасте 88 лет, сообщают польские СМИ.

"Вислава Шимборска скончалась в своем доме. Поэтесса умерла спокойно, во сне", - подтвердил секретарь Шимборской Михал Русинек.

Поэтесса получила Нобелевскую премию по литературе в 1996 году.

РИА Новости