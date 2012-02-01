В Польше скончалась нобелевская лауреатка
22:48, 01 февраля 2012Мир
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Поэтесса умерла во сне
Лауреат Нобелевской премии по литературе, великая польская поэтесса Вислава Шимборска скончалась в среду в своем доме в возрасте 88 лет, сообщают польские СМИ.
"Вислава Шимборска скончалась в своем доме. Поэтесса умерла спокойно, во сне", - подтвердил секретарь Шимборской Михал Русинек.
Поэтесса получила Нобелевскую премию по литературе в 1996 году.
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