Спикер Госдумы: «оранжевый сценарий» не имеет в России никаких перспектив

Председатель Госдумы РФ Сергей НАРЫШКИН заявляет, что «оранжевый сценарий» не имеет в России никаких перспектив.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе нижней палаты российского парламента, об этом он сказал сегодня журналистам.

«Я убежден, что «оранжевый сценарий» не имеет в России никаких перспектив. Общественные настроения в России совсем другие. В том числе и по сравнению с Советским Союзом 1991 года», - считает С.НАРЫШКИН.

По его мнению, с 1991 года общество стало более свободным, и одновременно – более ответственным, люди понимают, что изменения в политической системе могут и должны идти в рамках закона, в рамках законных процедур, и люди, которые хотят перемен в политике, не хотят, чтобы эти перемены угрожали существованию государства.

«Большинство граждан резко негативно относятся к любым попыткам ослабить страну. Сама история России доказывает, что при любом внешнем воздействии общество консолидируется и дает отпор. Так было и в годы Великой Отечественной войны, и во время Отечественной войны 1812 года, и 400 лет назад, во время изгнания из Москвы интервентов. Это стремление защитить страну заложено в национальном самосознании», - сказал С.НАРЫШКИН.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря 2011 года после выборов в Госдуму РФ по стране прошла серия акций протеста против фальсификации результатов.

Самые массовые митинги «За честные выборы» состоялись в Москве 10 и 24 декабря. В них приняли участие десятки тысяч человек.

Ближайшая крупная акция запланирована на 4 февраля в Москве.