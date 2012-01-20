В российском роддоме за 10 дней умерли восемь младенцев

В Республиканской детской клинической больнице города Нальчик (Россия) за 10 дней 2012 года скончалось 8 новорожденных, следователи проводят проверку.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«19 января 2012 года в издании «Газете Юга» опубликована информация о том, что за 10 первых дней 2012 года в республиканской детской клинической больнице, расположенной в городе Нальчике, скончались 8 новорожденных», - говорится в следственном комитете.

По данному факту следственным отделом по городу Нальчику следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике проводится доследственная проверка.

В настоящее время устанавливаются причины высокой смертности детей в больнице, выясняется, все ли необходимые мероприятия были проведены медиками для предотвращения данных фактов.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.