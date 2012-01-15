Румынский пограничник открыл стрельбу на таможенном переходе

Румынский пограничник ранил сегодня гражданина Молдовы, который отказался пройти досмотр на пограничном переходе Джурджулешть-Галац на молдавско-румынской границе. Как сообщил РосБизнесКонсалтингу начальник управления информации и общественных связей МВД Молдовы Кирилл Моцпан, ранен 23-летний уроженец г.Кагул, который ехал через пункт перехода на своей машине.

Румынский пограничник открыл огонь после того, как мужчина, игнорируя указания, не остановился для контроля. Он развернулся на машине и решил уехать обратно в Молдавию. Пограничник сделал выстрел, водитель машины был ранен, но смог доехать до молдавской таможни, где ему была оказана первая медицинская помощь, а затем был госпитализирован в больницу Кагула. Врачи утверждают, что состояние раненного удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.

Начато специальное расследование по поводу ранения гражданина Молдавии, также решено досмотреть его автомобиль для того, чтобы выяснить причину отказа пройти таможенный досмотр.