В ближайшие 10 лет мир переживет падение финансовых институтов и не только

Международные эксперты считает, что основными глобальными экономическими рисками в ближайшие десять лет могут стать хронические бюджетные дисбалансы, падение крупнейших финансовых институтов или валютных режимов, а также серьезное расслоение доходов.

Об этом говорится в докладе "Глобальные риски 2012" Всемирного экономического форума (ВЭФ), передает РИА «Новости».

Этот ежегодный доклад ВЭФ - седьмой по счету. В основу отчета положены результаты опроса 469 экспертов в сферах промышленного производства, государственного управления, научных исследований и гражданского общества. Целью опроса явилось изучение 50 глобальных рисков в пяти категориях - экономической, социальной, геополитической, технологической и окружающей среды.

ВЭФ предложил респондентам оценить 50 различных видов рисков по шкале от одного (практически исключено их воздействие в течение ближайших десяти лет) до пяти (практически стопроцентное воздействие). На основе исследования ВЭФ заключил, что риски серьезных диспропорций в доходах и хронические бюджетные дисбалансы имеют рейтинг 4,03 по вероятности проявления в ближайшие десять лет.

По силе воздействия на глобальную экономику падение системообразующих финансовых институтов или валютных систем получило наибольшую оценку в 4,08 балла, на втором месте - риски недостатка водных ресурсов (3,99 балла), на третьем - кризис нехватки продовольствия (3,93 балла), а хронические бюджетные дисбалансы заняли лишь четвертое место (3,87 балла).

Анализ взаимосвязей между 50 разнообразными глобальными рисками позволил выявить совокупность финансовых, демографических и социальных рисков, знаменующих собой мрачное будущее для большей части человечества, говорится в докладе.

"В результате взаимодействия между этими рисками в мире может сложиться ситуация, в которой значительной части молодого населения планеты придется столкнуться с высоким уровнем хронической безработицы, и при этом на плечи правительств разных стран, уже имеющих огромные долговые обязательства, ляжет бремя заботы о самой многочисленной в истории армии пенсионеров", - пишут эксперты ВЭФ. Число людей старше 60 лет в мире выросло с 8% населения планеты в 1950 году (около 200 миллионов человек) до 11% в 2009 году (760 миллионов человек) и может более чем удвоиться к 2050 году (до 2 миллиардов человек).

И молодая, и пожилая часть населения мира могут столкнуться как с разрывом в уровне доходов, так и с дефицитом квалифицированных кадров, что может угрожать социальной и политической стабильности в мире, говорится в документе. Это возможно, если "ухудшение экономической ситуации в мире разрушит общественный договор между государством и гражданами", отмечает ВЭФ.

В развитых экономиках, таких как Западная Европа, Северная Америка и Япония, общественный договор, который принимался в последние десятилетие как должное, сейчас находится под угрозой разрушения, говорится в докладе. Работающее население, по возрасту приближающееся к выходу на пенсию, опасается сокращения своих социальных прав, к примеру, государственных пенсий и гарантированного доступа к квалифицированной медицине, отмечает ВЭФ. В свою очередь, "молодые взрослые" понимают, что им предстоит поддерживать растущее число пенсионеров, нести на себе бремя мер по оптимизации государственных бюджетов и структурных реформ, необходимых для сокращения госдолгов.

Таким образом, общество может столкнуться с "более значительными социальными волнениями и нестабильностями в ближайшие годы", говорится в докладе.