В Неаполе начался суд против Марадоны

Судебный процесс против легендарного аргентинского футболиста Диего Армандо МАРАДОНЫ, обвиняемого в Италии в уклонении от уплаты налогов, начался в Неаполе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство TMNews.

Налоговые органы Италии обвиняют звезду мирового футбола в том, что, когда в 1980-е годы МАРАДОНА выступал за неаполитанский футбольный клуб "Наполи", у него образовался солидный долг перед фискальными органами страны из-за неуплаты ряда налогов. В этой связи аргентинец должен уплатить итальянской казне 38 миллионов евро штрафа, чего он до сих пор не сделал.

По мнению адвоката, футболист является "самой настоящей жертвой" "поверхностных" методов работы со стороны Equitalia - государственного органа Италии, занимающегося сбором налогов и взиманием задолженностей с граждан.

В 1991 году сотрудники Финансовой гвардии Италии задерживали МАРАДОНУ в римском международном аэропорту "Фьюмичино" (Fiumicino), и он подписал соответствующее судебное уведомление.

В 2005 году на основания решения суда налоговые органы конфисковали у звезды футбола часть его гонорара (78,5 тысячи евро) за участие в популярной телепередаче. Затем в 2006 году во время благотворительного футбольного матча в Италии у МАРАДОНЫ были конфискованы золотые часы "Ролекс" стоимостью около 11 тысяч евро.

Последний эпизод затянувшейся тяжбы футболиста с Финансовой гвардией произошел в сентябре 2009 года, когда сотрудники итальянских налоговых органов конфисковали у МАРАДОНЫ во время отдыха в курортном Мерано сережку с бриллиантом, которая впоследствии была продана на аукционе за 25 тысяч евро.