Под Пекином нашли следы динозавров

В окрестностях Пекина обнаружены несколько сотен окаменелых следов динозавров, живших в этом регионе 140-150 миллионов лет назад, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Синьхуа.

Группа ученых из Китайского университета геологических наук обнаружила несколько сотен окаменелых следов в районе Гуйхуаму в пекинском уезде Яньцин в июле 2011 года.

Исследования подтвердили, что эти следы принадлежат динозаврам, жившим в этом регионе 140-150 миллионов лет назад, в позднюю юрскую эпоху.

По предположению ученых, следы были оставлены тероподами (хищными ящерами), орнитоподами и тиреофорами (травоядными птицетазовыми динозаврами), и, вероятно, зауроподами (четвероногими травоядными динозаврами).

Следы динозавров впервые обнаружены в районе Пекина.