Под Пекином нашли следы динозавров
Жили 140-150 миллионов лет назад
В окрестностях Пекина обнаружены несколько сотен окаменелых следов динозавров, живших в этом регионе 140-150 миллионов лет назад, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Синьхуа.
Группа ученых из Китайского университета геологических наук обнаружила несколько сотен окаменелых следов в районе Гуйхуаму в пекинском уезде Яньцин в июле 2011 года.
Исследования подтвердили, что эти следы принадлежат динозаврам, жившим в этом регионе 140-150 миллионов лет назад, в позднюю юрскую эпоху.
По предположению ученых, следы были оставлены тероподами (хищными ящерами), орнитоподами и тиреофорами (травоядными птицетазовыми динозаврами), и, вероятно, зауроподами (четвероногими травоядными динозаврами).
Следы динозавров впервые обнаружены в районе Пекина.