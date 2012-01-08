Заключенные венесуэльской тюрьмы взяли в заложники 680 человек

Заключенные венесуэльской тюрьмы "Лос Текес" в южных пригородах Каракаса взяли в заложники 680 человек, пришедших на свидание со своими отбывающими тюремное заключение родственниками.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местное телевидение, среди заложников много женщин и детей. Они насильно удерживаются уже на протяжении суток.

Заключенные выдвигают к властям требования, связанные с условиями их содержания в тюрьмах. Они утверждают, что пока их требования не будут выполнены, ни один человек не будет отпущен.

Как утверждают сами заключенные, их действия направлены на поддержку "коллег" из тюрем "Яре-1" и "Яре-2", которые всю минувшую неделю устраивали акции протеста. По информации телеканала Univision, заключенные этих исправительных учреждений требуют улучшения условий содержания. В тюрьмах "Яре" также имеет место факт задержания внутри родственников арестантов, однако в данном случае речь идет о своеобразном "самозаключении", отмечает РИА «Новости». Почти тысяча родственников отбывающих срок преступников отказывается с минувшего понедельника покидать здания исправительных учреждений в знак протеста против условий содержания в них для своих родных. Причем подавляющее большинство добровольных арестантов - почти 800 человек - это женщины, около 150 - дети и подростки и всего пятеро - мужчины.

Всего в Венесуэле действует 34 тюрьмы, которые рассчитаны на содержание 14,5 тысяч человек. При этом число заключенных сейчас - 44520 человек. За прошлый год в учреждениях пенитенциарной системы погибли около 500 человек, сообщает NEWSru.